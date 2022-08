Umrl je modni oblikovalec Issey Miyake

Issey Miyake je bil znan po tem, da je med svojo dolgo kariero delal s tradicionalnimi in tudi modernimi modnimi tehnikami. Umrl je zaradi raka na jetrih, japonski mediji pa so potrdili, da je imel zaseben pogreb.

Rodil se je v Hirošimi leta 1983, star pa je bil le 7 let, ko je bilo mesto uničeno zaradi atomske bombe, ki so jo sprožile Združene države Amerike. Njegova mama je umrla tri leta kasneje zaradi izpostavljenosti sevanju. "Ko zaprem oči, še vedno vidim stvari, ki jih nihče ne bi smel doživeti," je povedal leta 2009 v intervjuju in dodal: "Raje razmišljam o stvareh, ki se jih lahko ustvari, ne o uničevanju. To je zame lepota in veselje."

Miyake si je v mladosti želel postati plesalec ali športnik, a po tem, ko je prebral modne revije svoje sestre, so se njegove želje spremenile. Študiral je grafično oblikovanje na umetniški univerzi v Tokiu, v 60. pa se je preselil v Pariz, kjer je delal z modnima oblikovalcema Guyjem Larochem ter Hubertom de Givenchyjem. Za kratek čas se je preselil v New York, leta 1970 pa se je vrnil v Tokio, kjer je odprl Miyake Design Studio.

V 80. je že slovel kot eden najpomembnejših modnih oblikovalcev, delal pa je z najrazličnejšimi materiali – od kovine do plastike, pa tudi s tradicionalnimi japonskimi materiali. Znan je bil po tem, da je ustvarjal sloge, ki so delovali futuristični, a so bili vseeno praktični in udobni. Postal je znan tudi na svetovni modni sceni. Ena njegovih najbolj znanih strank pa je bil Applov Steve Jobs, ki ga je prosil, da mu ustvari ikonične črne puloverje z ovratnikom – ustvaril jih je 100, vsak pa je stal okoli 170 evrov.