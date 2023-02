Umrl je modni oblikovalec Paco Rabanne

Paco Rabanne , ikona modnega oblikovanja s pravim imenom Francisco Rabaneda y Cuervo , je s svojo prvo kolekcijo, ki je bila v celoti izdelana iz plastike, v 60. letih prevzel modni svet s svojim futurističnim videzom. José Manuel Albesa , predsednik Puigovega oddelka za modo in lepoto, je dejal: "Paco Rabanne je naredil transgresijo magnetno. Kdo drug bi lahko prepričal modne Parižanke, da hlastajo po oblekah iz plastike in kovine?"

Marc Puig , predsednik in glavni izvršni direktor Puiga, je dodal: "Bil je velika osebnost v modi, drzen, revolucionaren s provokativno vizijo, posredovano skozi edinstveno estetiko. Ostal bo pomemben vir navdiha za modo in dišave ekipe Puig, ki nenehno sodelujejo pri izražanju radikalno modernih kod gospoda Paca Rabanna. Njegovi družini in vsem, ki so ga poznali, izrekam iskreno sožalje."

Rabannova družina se je po očetovi smrti preselila v Pariz, v francoski prestolnici pa je mladi Paco do diplome iz arhitekture začel v prostem času delati skice za Dior in Givenchy, nato pa je 10 let delal pri proizvajalcu betona. Toda njegove strasti do oblikovanja ni bilo mogoče ugasniti in začel je izdelovati nakit za luksuzne znamke, preden je leta 1966 ustanovil lastno modno hišo.

Drznega stilista so označili za pionirja modnega sveta, ko je na svojih modnih revijah predstavil svoje inovativne modele z uporabo nekonvencionalnih materialov, kot so kovina, papir in plastika. Še bolj je zaslovel, ko je leta 1968 oblikoval ikonično zeleno obleko Barbarella, ki jo je nosila Jane Fonda v istoimenskem filmu.