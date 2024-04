Umrl je modni oblikovalec Roberto Cavalli

Umrl je italijanski modni oblikovalec Roberto Cavalli. Star je bil 83 let. Italijanska tiskovna agencija ANSA je sporočila, da je Cavalli po dolgi bolezni umrl doma v Firencah. Roberto je za seboj pustil 45 let mlajšo ženo, švedsko manekenko Sandro Nilsson. Par je skupaj od leta 2014.

Modni oblikovalec Roberto Cavalli je bil najbolj znan po svoji istoimenski modni znamki. Blagovna znamka Roberto Cavalli je bila ustanovljena v sedemdesetih letih, skupina pa trenutno upravlja s širokim portfeljem mednarodno uveljavljenih blagovnih znamk, pozicioniranih v različnih segmentih premium ponudbe.

Po dolgi bolezni je umrl modni oblikovalec Roberto Cavalli. FOTO: Profimedia icon-expand

Novico je na družbenem omrežju potrdila tudi modna hiša, ki je zapisala: "Življenje, preživeto z ljubeznijo. Z veliko žalostjo se dokončno poslavljamo od našega ustanovitelja Roberta Cavallija. Od skromnih začetkov v Firencah je Roberto uspel postati svetovno priznano ime, ki ga vsi ljubijo in spoštujejo. Naravno nadarjen in ustvarjalen Roberto je verjel, da lahko vsak odkrije in neguje umetnika v sebi. Zapuščina Roberta Cavallija bo živela naprej prek njegove ustvarjalnosti, ljubezni do narave in njegove družine, ki jo je cenil."

V pripisu na Instagramu je Fausto Puglisi, kreativni direktor pri Roberto Cavalli, delil svoj poklon ikoni modne industrije: "Dragi Roberto, morda fizično nisi več tukaj z nami, a vem, da bom vedno čutil tvojega duha ob sebi. V moji karieri je največja čast delati pod tvojo zapuščino in ustvarjati za blagovno znamko, ki si jo ustanovil s tako vizijo in slogom. Počivaj v miru, pogrešali te bomo in te imajo radi mnogi, tako da bo tvoje ime še naprej svetilnik navdiha za druge, še posebej zame." Cavalli je oboževal Ferrarije, debele cigare in ukrojene srajce, ki so bile odpete, da so razkrile njegovo zagorelo oprsje. Poročil se je s prvo spremljevalko Miss Universe, imel je vijoličast helikopter in toskanski vinograd ter postal pravi hollywoodski zvezdnik.

Roberto Cavalli je imel šest otrok. FOTO: Profimedia icon-expand