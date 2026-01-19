Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena
Zgodba se razvija

Umrl je modni oblikovalec Valentino Garavani

Rim, 19. 01. 2026 18.02 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Valentino Garavani

Modni svet danes žaluje zaradi smrti Valentina Garavanija, legendarnega italijanskega oblikovalca in ustanovitelja modne hiše Valentino, ki je umrl v starosti 93 let. Njegova slava je presegala modo, okuse in celo generacije.

Modni oblikovalec Valentino Garavani, velikan modne industrije, je danes umrl v 94. letu. "Mirno je umrl v svoji rimski rezidenci, obkrožen s svojimi najbližjimi," je v izjavi sporočila fundacija Valentina Garavanija in Giancarla Giammettija. Pogreb bo v petek, 23. januarja, ob 11. uri v Rimu.

Valentino Garavani
Valentino Garavani
FOTO: AP

Valentino se je rodil 11. maja 1932 v Vogheri v Italiji in je svojo kariero začel z izobraževanjem v Parizu, preden je leta 1959 odprl lastno modno hišo v Rimu, ki je hitro postala simbol prestiža in vrhunske visoke mode. Večino življenja je tako preživel v italijanski prestolnici, kjer je živel in deloval kot kreator luksuznih kolekcij ter močno vplival na razvoj modne industrije po svetu.

Valentino Garavani smrt modni oblikovalec Valentino

Princ Harry znova na sodišču v Londonu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
bibaleze
Portal
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
moskisvet
Portal
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450