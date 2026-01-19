Umrl je modni oblikovalec Valentino Garavani

Modni oblikovalec Valentino Garavani, velikan modne industrije, je danes umrl v 94. letu. "Mirno je umrl v svoji rimski rezidenci, obkrožen s svojimi najbližjimi," je v izjavi sporočila fundacija Valentina Garavanija in Giancarla Giammettija. Pogreb bo v petek, 23. januarja, ob 11. uri v Rimu.
Valentino se je rodil 11. maja 1932 v Vogheri v Italiji in je svojo kariero začel z izobraževanjem v Parizu, preden je leta 1959 odprl lastno modno hišo v Rimu, ki je hitro postala simbol prestiža in vrhunske visoke mode. Večino življenja je tako preživel v italijanski prestolnici, kjer je živel in deloval kot kreator luksuznih kolekcij ter močno vplival na razvoj modne industrije po svetu.