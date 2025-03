Umrl je mož pevke Dolly Parton , Carl Dean , je na svoji spletni strani sporočila zvezdnica, ki je bila z 82-letnikom poročena skoraj 60 let. Zapisali so, da je umrl v Nashvillu, kjer je par tudi živel. Country legenda je pred časom razkrila, da je bil prav on navdih za eno njenih največjih uspešnic, pesem Jolene , ki je nastala, ko se je vanj zaljubila delavka na banki.

"S Carlom sva skupaj preživela veliko čudovitih let. Besede ne morejo opisati ljubezni, ki sva jo delila več kot 60 let. Hvala za vaše molitve in sožalje," je v izjavi zapisala pevka. Čeprav sta bila v zvezi skoraj vse življenje, pa nikoli nista imela otrok.

Par se je spoznal pred pralnico avtomobilov v Nashvillu, kamor je Dolly prišla očistit svoje vozilo na dan, ko se je preselila v mesto. Stara je bila 18 let. "Bila sem presenečena in vesela, da me je med pogovorom gledal v obraz, kar se je redko zgodilo. Delovalo je, da ga res zanima, kdo sem in kaj počnem," je povedala v enem od intervjujev leta 2016.