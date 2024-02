Umrl je nekdanji fant Pippe Middleton Thomas Kingston

OGLAS

Umrl je nekdanji fant Pippe Middleton, sestre valižanske princese Kate, Thomas Kingston. 45-letnik je bil trenutno poročen z Lady Gabriello, članico kraljeve družine, ki je javnost tudi obvestila o njegovi smrti. "Z najglobljo žalostjo sporočamo smrt Thomasa Kingstona, našega ljubljenega moža, sina in brata," so zapisali v uradni izjavi.

Thomas Kingston je umrl star 45 let. FOTO: Profimedia icon-expand

"Tom je bil izjemen človek, ki je osvetlil življenja vseh, ki so ga poznali. Njegova smrt je bila velik šok za vso družino in prosimo vas, da spoštujete našo zasebnost, medtem ko žalujemo za njegovo smrtjo," so še zapisali v izjavi. Britanskega finančnika naj bi v nedeljo zvečer našli na domu v Gloucestershiru v Angliji. Poklicali so reševalce, a je bilo prepozno. Vzrok njegove smrti še ni znan, a po prvih informacijah tujih medijev naj ne bi šlo za kaznivo dejanje oziroma sumljive okoliščine.

O smrti moža Lady Gabrielle, ki je 56. v vrsti za britanski prestol, so seveda obvestili tudi kralja Karla in kraljico Camillo. "Kralj in kraljica sta bila obveščena o Thomasovi smrti in se pridružujeta princu in princesi Michaelu iz Kenta ter vsem, ki so ga poznali, v žalovanju za zelo ljubljenim članom družin. Njihova veličanstva še posebej pošiljajo svoje najbolj iskrene misli in molitve Gabrielli in vsej družini Kingston," je Buckinghamska palača zapisala v uradni izjavi. Čeprav Lady Gabriella ni bila aktivna članica kraljeve družine, sta se z možem pogosto pridružila ostalim članom na raznih dogodkih, še nedavno sta bila ob valentinovem skupaj s kraljico Camillo na dogodku Celebration of Shakespeare.

Kingston in 42-letna Gabriella sta se poročila leta 2019 v kapeli sv. Jurija na gradu Windsor. FOTO: Profimedia icon-expand