Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Umrl je nekdanji sovoditelj oddaje Top Gear Quentin Willson

London, 09. 11. 2025 09.24 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Umrl je nekdanji sovoditelj avtomobilistične oddaje Top Gear Quentin Willson. Star je bil 68 let. V Leicestru rojeni prodajalec avtomobilov in novinar se je BBC-jevi oddaji pridružil leta 1991, ob njem pa sta bila še sovoditelja Jeremy Clarkson in James May. Trojica je v originalnem formatu oddajo vodila 10 let.

Umrl je Quentin Willson, nekdanji sovoditelj oddaje Top Gear in voditelj oddaje Fifth Gear. Novico je sporočila njegova družina, ki je v izjavi za javnost zapisala, da je 68-letnik izgubil kratko bitko s pljučnim rakom. Na družbenih omrežjih sta se mu že poklonila nekdanja sodelavca Jeremy Clarkson in James May.

Quentin Willson
Quentin Willson FOTO: Profimedia

"Sem daleč stran, zato sem šele sedaj izvedel, da je umrl Quentin Willson. V minulih letih sva se veliko presmejala. Zares zabaven človek," je Clarkson zapisal v objavi na X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Quentin Willson mi je dal pravo spodbudo in nasvet, ko sem v 90. letih začenjal kariero na televiziji. Tega nisem nikoli pozabil. Bil je krasen človek," pa je zapisal May.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Willsona je družina opisala kot pravi nacionalni zaklad, ki je prinesel veselje do avtomobilizma, tako tistih z zgorevanjem kot električnih, v dnevne sobe. Bil je voditelj in producent oddaj Britain's Worst Drivers in The Car's The Star. Leta 2004 se je pojavil v britanski različici šova Zvezde plešejo, kjer je dosegel najmanj točk v zgodovini.

Bil je zagovornik potrošnikov in se je zavzemal za številne pobude, ki bi jim prinesle dodatne ugodnosti in bile v njihovo dobro, med njimi za zamrznitev trošarin na gorivo in dostopnejše cene električnih avtomobilov.

quentin willson sovoditelj oddaja top gear smrt
Naslednji članek

Johnny Depp razkril najljubšo družinsko praznično tradicijo

SORODNI ČLANKI

Zvezdnik Top Geara James May znova v Sloveniji

Sovoditelj oddaje Top Gear se po 28 letih zakona ločuje

Umrla 51-letna nekdanja dirkačica in voditeljica oddaje Top Gear

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330