Umrl je nekdanji sovoditelj oddaje Top Gear Quentin Willson

Umrl je Quentin Willson , nekdanji sovoditelj oddaje Top Gear in voditelj oddaje Fifth Gear . Novico je sporočila njegova družina, ki je v izjavi za javnost zapisala, da je 68-letnik izgubil kratko bitko s pljučnim rakom. Na družbenih omrežjih sta se mu že poklonila nekdanja sodelavca Jeremy Clarkson in James May .

"Sem daleč stran, zato sem šele sedaj izvedel, da je umrl Quentin Willson. V minulih letih sva se veliko presmejala. Zares zabaven človek," je Clarkson zapisal v objavi na X.

"Quentin Willson mi je dal pravo spodbudo in nasvet, ko sem v 90. letih začenjal kariero na televiziji. Tega nisem nikoli pozabil. Bil je krasen človek," pa je zapisal May.

Willsona je družina opisala kot pravi nacionalni zaklad, ki je prinesel veselje do avtomobilizma, tako tistih z zgorevanjem kot električnih, v dnevne sobe. Bil je voditelj in producent oddaj Britain's Worst Drivers in The Car's The Star. Leta 2004 se je pojavil v britanski različici šova Zvezde plešejo, kjer je dosegel najmanj točk v zgodovini.

Bil je zagovornik potrošnikov in se je zavzemal za številne pobude, ki bi jim prinesle dodatne ugodnosti in bile v njihovo dobro, med njimi za zamrznitev trošarin na gorivo in dostopnejše cene električnih avtomobilov.