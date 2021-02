Umrl je nominiranec za oskarja Hal Holbrook

Za oskarja je bil nominiran pri 82 letih, in sicer za stransko vlogo v drami V divjino , ki jo je režiral Sean Penn . V Ameriki je bil najbolj znan po svoji upodobitvi legendarnega pisca Marka Twaina. Naslovna vloga v broadwayski monodrami Mark Twain Tonight mu je leta 1966 prinesla nagrado tony in leto pozneje še nominacijo za emmyja.

Igralec je prvič igral legendarnega avtorja Marka Twaina v monopredstavi leta 1954, ki jo je ustvaril med študijem na Denison University v Ohiu. Leta 1966 je prejel nagrado tony za uprizoritev Mark Twain Tonight! na Broadwayu, za svoje delo na televiziji pa tudi štiri emmyje.

Igral je v filmih Wall Street, Magnum Forces Clintom Eastwoodomin The Firm, v katerem je zaigral s Tomom Cruisom, nastopil pa je tudi v številnih odmevnih TV-oddajah, denimo v Zahodnem krilu (The West Wing), Sopranovih (The Sopranos)in Urgenci (ER).

V zgodovino se je leta 1972 zapisal tudi zaradi vloge v televizijskem filmu That Certain Summer, v katerem je odigral ločenca in gejevskega očeta, njegov soigralec pa je bil Martin Sheen.

Njegova žena Dixie Carter, tudi igralka, je umrla aprila 2010. Igralec ima tri otroke,Davida, VictorioinEve,dve pastorki in vnuke.