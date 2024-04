Umrl je O. J. Simpson.

Ameriški portal TMZ je sporočil, da je umrl nekdanji igralec ameriškega nogometa, igralec in voditelj O. J. Simpson. Umrl je star 76 let po bitki z rakom. Novico je potrdila njegova družina. "10. aprila je naš oče, Orenthal James Simpson, podlegel bitki z rakom. Obkrožen je bil s svojimi otroki in vnuki. V tem času vas njegova družina prosi, da spoštujete njihove želje po zasebnosti," so zapisali.