Umrl je oče igralke Blake Lively

Ernie Lively je svojo kariero začel leta 1975, ko je zaigral v serijiWaltonovi (The Waltons), nastopil pa je tudi v številnih televizijskih serijah, vključno z The Dukes of Hazzard, Turner & Hooch, Falcon Crest, Malibu Shores, The X-Files, The West Wing, That '70s Show in Umor je napisala (Murder, She Wrote).Na velikih platnih je zaigral v filmih Mulholland Falls, The Beverly Hillbillies, Passenger 57, The Man in the Moon, Showdown in Little Tokyo, Air America in Shocker.