Umrl je oče pevke Adele

Da z očetom nista v dobrih odnosih je leta 2017 javno potrdila, ko so ji podelili nagrado grammy za album leta. Takrat je svojemu managerju dejala, da ga ima rada, kot da je on njen oče. "Stvar je taka, da svojega očeta nimam rada. To ne pomeni kaj dosti. Rada te imam, kot bi imela rada svojega očeta," je takrat javno povedala, kamera pa se je osredotočala na začudene in osuple obraze občinstva.

V drugih intervjujih pa je zatrdila: "Ne sovražim ga - on je moj oče." Viri blizu pevke so takrat zatrdili, da pevki ob očetovi smrti ne bi bilo vseeno in bi kljub slabim odnosom žalovala za njim. Tudi Evans je leta 2011 v nekem intervjuju priznal, da je bil zanič oče, za to pa je okrivil prekomerno popivanje. "Takrat sem na dan popil po dva litra vodke in sedem ali osem pintov piva na dan (pint je merska enota, ki ustreza 0,47 litra). Tako sem pil približno tri leta. Samo bog ve, kako sem preživel."

"Sramoval sem se tega, kar sem postal, a hkrati sem se zavedal, da je najboljša stvar, ki jo lahko storim za Adele, ta, da me nikoli ne vidi v takem stanju," je takrat še povedal Evans. Adele je vzgojila mama Penny Adkins, živeli pa sta v Londonu. Evans je razkril, da je bolan leta 2013, ko je tudi povedal, da verjetno nikoli ne bo spoznal svojega vnuka Angela. Ali ga je kdaj spoznal, ni znano.