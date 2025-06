Rihanna žaluje za očetom, s katerim sta imela zapleten odnos

Po kratkotrajni bolezni je v 71. letu starosti v Los Angelesu umrl Ronald Fenty , oče priljubljene pevke Rihanne . Uradni vzrok in datum smrti še nista znana. Kot je poročal portal People , naj bi bili bližnji v času njegove smrti ob njem. Rihanninega mlajšega brata Rajada Fentyja so fotografi pred eno od losangeleških bolnišnic fotografirali že v sredo, je poročal Billboard .

Rihanna, ki se je rodila leta 1988, ima iz očetovih preteklih razmerij še dve polsestri in enega polbrata. Skupaj z očetom in mamo Monico Braithwaite je odraščala v Bridgetownu na Barbadosu, kjer je živela do svojega 16. leta.

Odnos med Rihanno in očetom je bil sicer poln vzponov in padcev. Fenty je leta 2009 denimo za medije brez pevkine privolitve spregovoril o nasilnem razmerju s pevcem Chrisom Brownom. Tedaj je njegovo potezo označila za 'čudno'. Nekaj let za tem je pevka v intervjuju z Oprah Winfrey potrdila, da sta odnos z očetom zgladila. Kljub temu je leta 2019 pevka vložila tožbo proti očetu in njegovemu poslovnemu partnerju. Obtožila ju je okoriščanja z njenim imenom.