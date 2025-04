Umrl je perujski pisatelj in Nobelov nagrajenec Mario Vargas Llosa

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je naš oče Mario Vargas Llosa danes mirno preminil v Limi, obkrožen s svojo družino," je njegov najstarejši sin Alvaro zapisal v nedeljo v objavi na družbenem omrežju X , pod katero sta podpisana tudi njegova brat in sestra Gonzalo in Morgana Vargas Llosa . Družina je prav tako sporočila, da ne bo nobene javne slovesnosti v skladu z navodili, ki jim jih je zapustil oče, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Vargas Llosa je zaslovel z romanom Mesto in ščeneta iz leta 1962, v katerem je opisal izkušnje šolanja na vojaški gimnaziji. Velik del njegovega opusa je nastal pod vplivom njegovega doživljanja perujske družbe in osebnih izkušenj kot Perujca.

Sčasoma je Vergas Llosa razširil tematike in v delih obravnaval tudi druge kraje sveta. Velik preobrat na njegovi pisateljski poti je bil premik k literarni moderni in postmoderni. Nobelovo nagrado je leta 2010 prejel za svojo "kartografijo struktur moči in izostrene podobe odpora, upora in poraza posameznika".

Veljal je za enega največjih književnikov ne le Latinske Amerike, temveč tudi v svetovnem merilu. Nekateri literarni kritiki so tudi prepričani, da ima večji mednarodni vpliv in krog bralcev kot katerikoli drugi pisatelj s tega območja.