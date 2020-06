Umrl je pisatelj Carlos Ruiz Zafón

Pisatelj Carlos Ruiz Zafón je umrl v Los Angelesu, kjer je živel zadnja leta, poroča španski portal El país. Svetovno slavo mu je prinesla knjiga Senca vetra (La sombra del viento), ki je bila prva v ciklusu knjig pod imenom El cementerio de los libros olvidados (v prevodu Pokopališče pozabljenih knjig).Serijo knjig je leta 2016 sklenil s knjigo El laberinto de los espíritus.Avtor je pred leti zbolel za rakom.

"Danes je zelo žalosten dan za vso ekipo založbe Planeta, ki ga je poznala in delala z njim dvajset let. V teh letih so se med nami spletle prijateljske vezi, to prijateljstvo pa je preseglo profesionalno raven,"so zapisali v založbi, pri kateri ocenjujejo, da je s pisateljevo smrtjo odšel eden "najboljših sodobnih romanopiscev".

Carlos Ruiz Zafón se je rodil 25. septembra 1964 v Barceloni. Otroštvo je preživljal v stanovanju blizu bazilike Sagrada Familia. Ta znamenitost in njegovo mesto se pojavljata v njegovih knjigah, poseljenih z zmaji, mitološkimi živalmi, ki jih je Ruiz Zafón tako ljubil in ki prispevajo k skrivnostnemu pripovedovanju. Z zanimanjem za kinematografsko in avdiovizualno produkcijo se je vpisal na informacijske vede. Študija ni končal, delati pa je začel v oglaševalskih agencijah, kot so Dayax, Ogilvy ali Tandem / DDB. Leta 1992, ko je dal odpoved, je začel pisati prvi roman El príncipe de la niebla(1993), za katerega je dobil nagrado za mladinsko literaturo Premio Edebé de Literatura Juvenil. Nato se je preselil čez lužo v Los Angeles, kjer je z družino živel od leta 1994. V ZDA je živel in združeval svoje literarno delo s pisanjem filmskih scenarijev. V tem zadnjem obdobju svojega življenja je bil tudi finalist za štipendijo Nicholl Fellowships , ki jo dodeli hollywoodska akademija.