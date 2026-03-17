Tuja scena

Umrl je pisatelj vohunskih romanov Len Deighton

London, 17. 03. 2026 19.43

K.Z. STA
Len Deighton

Umrl je britanski pisatelj Len Deighton, avtor vohunskih romanov, ki je ustvaril sarkastičnega vohuna iz delavskega razreda in antipoda najbolj znanemu literarnemu vohunu Jamesu Bondu. Star je bil 97 let, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je sporočil njegov literarni agent, je Len Deighton umrl mirno. Pisatelja je označil za "enega največjih pisateljev vohunskih in triler romanov 20. stoletja".

Deightonov prvi in najbolj znan roman je Dosje Ipcress, v katerem nastopa nepoimenovani vohun. Kasneje je ta dobil ime Harry Palmer.

FOTO: Profimedia

Vohun z očali z debelimi okvirji in grobimi manirami je bil antipod uglajenemu ter šarmantnemu vohunu Jamesu Bondu in gentlemenskemu vohunu Georgeu Smileyu, ki sta ju ustvarila njegova sodobnika Ian Fleming in John Le Carre. V filmu Dosje Ipcress iz leta 1965 ga je upodobil slavni Michael Caine.

Deighton, ki je tako kot njegov vohun nosil očala z debelimi okvirji, je živel življenje daleč stran od soja žarometov in le redko pristal na pogovore z novinarji. Kljub temu je v angleško govorečem svetu prodal na milijone knjig, njegova dela pa so v njegovi pol stoletja dolgi karieri prevedli v 20 jezikov, tudi v slovenščino. Med njimi so Mehiški niz, Londonska zmaga, Berlinska igra, Zbogom, Mickey Miška in Bombnik.

Zvezdnica Dekliščine namesto oskarjev na lepotni poseg

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
On gej, ona heteroseksualna: Skupaj imata hčerko in sta srečno poročena že 14 let
On gej, ona heteroseksualna: Skupaj imata hčerko in sta srečno poročena že 14 let
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
zadovoljna
Portal
To je resnica o prehranskih dopolnilih
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
moskisvet
Portal
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
dominvrt
Portal
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Delovna akcija se vrača z novo sezono
Delovna akcija se vrača z novo sezono
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
