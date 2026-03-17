Umrl je pisatelj vohunskih romanov Len Deighton

Kot je sporočil njegov literarni agent, je Len Deighton umrl mirno. Pisatelja je označil za "enega največjih pisateljev vohunskih in triler romanov 20. stoletja" .

Vohun z očali z debelimi okvirji in grobimi manirami je bil antipod uglajenemu ter šarmantnemu vohunu Jamesu Bondu in gentlemenskemu vohunu Georgeu Smileyu, ki sta ju ustvarila njegova sodobnika Ian Fleming in John Le Carre. V filmu Dosje Ipcress iz leta 1965 ga je upodobil slavni Michael Caine.

Deighton, ki je tako kot njegov vohun nosil očala z debelimi okvirji, je živel življenje daleč stran od soja žarometov in le redko pristal na pogovore z novinarji. Kljub temu je v angleško govorečem svetu prodal na milijone knjig, njegova dela pa so v njegovi pol stoletja dolgi karieri prevedli v 20 jezikov, tudi v slovenščino. Med njimi so Mehiški niz, Londonska zmaga, Berlinska igra, Zbogom, Mickey Miška in Bombnik.