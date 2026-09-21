Umrl je Presley Gerber, edini sin Cindy Crawford in Randeja Gerberja

"Družina v tem težkem in zelo bolečem času prosi za spoštovanje zasebnosti," je v izjavi zaprosil tiskovni predstavnik Cindy Crawford, Randeja Gerberja in njune hčerke, ki že uspešno stopa po materinih stopinjah, 25-letne Kaie Gerber . Kot je potrdil mrliški oglednik okrožja Los Angeles, je 27-letni maneken bival v eni od ustanov za zdravljenje odvisnosti, razlog smrti pa bo pokazala obdukcija, ki je še niso opravili.

Presley, ki je prvo pogodbo z eno od modnih agencij podpisal, ko je bil star 15 let, se je z odvisnostjo in težavami z duševnim zdravjem boril že več let. Pri 19 letih je bil aretiran zaradi prehitre vožnje, policisti pa so pri pregledu ugotovili, da je pod vplivom alkohola.

Leta 2024 je javno razkril, da se je boril z dolgoletno težko odvisnostjo od opiatov, zaradi prevelikega odmerka fentanila pa je za več dni pristal v komi. Decembra istega leta je dejal, da je odvisen od zdravil na recept, potem ko je obiskal več kot 15 psihiatrov, ki so ga zdravili brez strukturiranega načrta. Takrat je potrdil, da je pet mesecev trezen od alkohola.