Umrl je princ Constantin iz Liechensteina: Grozen šok

Lichstenstein žaluje za princem Constantinom . Kot je v izjavi za javnost sporočila knežja hiša, je 51-letnik umrl pred dnevi, vzroka njegove smrti pa niso razkrili. Princ Constantin je najmlajši sin princa Hansa-Adama II. , trenutno vladajočega princa Lichtensteina, in je bil sedmi v vrsti za prestol. Poročen je bil s princeso Marie , s katero je imel tri otroke, in sicer 20-letnega princa Moritza , 18-letno princeso Georgino in 15-letnega princa Benedikta .

Blog oboževalcev LiechtensteinRoyal se mu je poklonil na X in delil enako fotografijo, ki jo je časopis Liechtensteiner Vaterland objavil ob Constantinovi osmrtnici. Princ Constantin je bil rojen marca 1972 v St. Gallenu in je končal srednjo šolo v Liechtensteinu, preden je študiral pravo v Salzburgu.

Nadaljevali so z besedami o njegovem poklicnem ozadju: "Princ Constantin je bil predsednik nadzornega sveta Liechtenstein Group AG in član upravnega odbora Liechtenstein Group Holding AG."

"Knežja hiša z obžalovanjem sporoča, da je S.D. princ Constantin iz Liechtensteina nepričakovano umrl 5. decembra 2023. Princ Constantin je bil najmlajši sin princa Hansa-Adama II. Zapustil je svojo ženo, princeso Marie iz Liechtensteina, rojeno grofico Kálnoky iz Kröspataka, in svoje otroke princa Moritza, princeso Georgino in princa Benedikta," je v izjavi zapisala knežja hiša.

Kot je še poročal največji lichtensteinski časopis Lichtensteiner Vaterland, je bil Constantin 11 let generalni direktor in predsednik upravnega odbora Fundacije princa Liechtensteina in je opozoril, da "skupina nadzira skoraj vse premoženje kraljeve družine, s tem pa tudi eno največjih zasebnih umetniških zbirk na svetu, skupino LGT, muzej, Vaduz Hofkellerei, ki je ena od vinskih kleti kraljeve družine, in razne nepremičnine."

Skupina Lichtenstein pojasnjuje, da so njena podjetja v lasti Fundacije Prince Liechtenstein, organizacija pa je po Constantinovi smrti v izjavi zapisala: "Njegova smrt je grozen šok za vse tiste, ki so ga poznali, in skupina Liechtenstein globoko žaluje. Naše misli in molitve so namenjene njegovi vdovi, princesi Marie von und zu Liechtenstein, in njenim otrokom Moritzu, Georgini in Benediktu."

Constantinov oče princ Hans-Adam II. je trenutno vladajoči princ Liechtensteina, Constantinov starejši brat, dedni princ Alois, pa je naslednji v vrsti nasledstva.