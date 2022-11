Umrl je 'prvi zeleni Power Ranger' Jason David Frank

Umrl je igralec Jason David Frank, ki je v 90. letih zaigral lik Tommyja Oliverja v franširi Power Rangers, ki so jo snemali med leti 1993 in 1996. Frank je bil star 49 let, žalostno novicoje potrdil njegov predstavnik za medije. Njegova smrt je prvotno ekipo pretresla 21 let po smrti nekdanje soigralke Thuy Trang, ki je leta 2001 umrla zaradi posledic prometne nesreče. Stara je bila 27 let.