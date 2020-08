Po hudi prometni nesreči umrl Rajko Dujmić

Umrl je nekdanji vodja zagrebške pop skupine Novi fosili Rajko Dujmić . Star je bil 65 let. V prometni nesreči, ki se je zgodila preteklo sredo, je po zdrsu s cestišča z avtomobilom zgrmel v prepad. Utrpel je hude poškodbe glave, zaradi katerih so ga zdravniki dali v umetno komo, iz katere se več ni zbudil.

Z Novimi Fosili je pričel nastopati leta 1978, v istem obdobju pa je intenzivno sodeloval s skupinama Srebrna krila in Riva. Prav s skladbo Rock me , ki jo je za Rivo napisal, je doživel izjemen uspeh - zmago na Eurosongu leta 1989. Tri leta zapored je blestel na tem glasbenem tekmovanju, saj je spisal tudi pesmi Ja sam za ples za svoje Nove fosile ter Mangup za Srebrna krila.

Bil je eden od najbolj priznanih glasbenikov na hrvaški glasbeni sceni in cenjen skladatelj velikih uspešnic, ki so jih oboževale vse generacije. Glasbeno izobrazbo je pridobil v Zagrebu, na tamkajšnji glasbeni šoli Vatroslav Lisinski ter pedagoški akademiji. Kot mlad je pričel igrati v rock zasedbah, njegova prva avtorska pesem je bila prvič izvedena na Boom festivalu V Ljubljani

Največji del svoje kariere je Rajko preživel prav v Novih Fosilih. 30 let je bil član izjemno priljubljene skupine, ki je z njegovim prihodom, razen odličnega klaviaturista, dobila tudi sijajnega skladatelja. Dujmić je avtor vrste uspešnic nekoč izjemno priljubljene skupine, ki so vsem generacijam ostale v spominu, kot so: Košulja plava, Za dobra stara vremena, Milena, Šuti moj dječače plavi, Saša in mnoge druge.