Umrl je resnični pevec za duetom Milli Vanilli, John Davis

Umrl eden izmed pevcev, ki so svoj glas posodili duu Milli Vanilli. John Davis je umrl zaradi posledic okužbe z novim koronavirusom, star 66 let. Pevec je zaslužen za uspeh hita Girl You Know It's True, saj je bil prav on eden izmed pevcev. Njegovo smrt je na družbenem omrežju potrdila tudi hči Jasmin.

Glasbene lestvice staMilli Vanilli zavzela s hitom in istoimenskim albumomGirl You Know It's True, ki je luč sveta ugledal leta 1989. Člana zanimivega dueta Fabrice Morvan in Rob Pilatus sta poskrbela, da so si ju zapomnili številni oboževalci, čeprav sta med nastopi samo odpirala usta, medtem ko so jima glasova posodili drugi. Pozneje sta upravičeno ostala brez nagrade grammy.

icon-expand John Davis FOTO: Profimedia

Med pevci, ki so jima posodili glas, je bil tudi John Davis, od katerega se je poslovila hčiJasmin. Ta je na družbenem omrežju Facebook potrdila, da ji je umrl oče, in zapisala: "Mnoge ljudi je osrečil s svojim smehom, veselim značajem in ljubeznijo, posebej pa s svojo glasbo."

Rojen je bil v Jožni Karolini, pozneje pa se je preselil v Nemčijo, kjer je tudi zaslovel, ko je bila razkrita skrivnost dvojca Milli Vanilli, produkta producenta Franka Fariana. Davis, ki je v resnici pel glavno melodijo, je bil naveden kot spremljevalni pevec, vso slavo pa sta doživljala Morvan in Pilatus.

Duo je s tem hitom in istoimenskim albumom doživel svetovno slavo, prodal pa je več kot 11 milijonov kopij. Leta 1990 sta Milli Vanilli prejela nagrado grammy za najboljšega novega izvajalca, sama pa sta se v nekem intervjuju primerjala kar z Elvisom. Ko je na dan prišla resnica o Farianovi prevari, je to postal eden večjih škandalov, ki so se zgodili v svetovni popularni glasbi. Priznal je, da je najel Davisa, ki je "pomagal" premostiti vokalne težave Morvana in Pilatusa. Pilatus je umrl leta 1998 zaradi prevelikega odmerka drog, star 32 let. Davis in njegov pevski kolega Brad Howell sta pozneje ustanovila svojo skupino, ki sta jo poimenovala The Real Milli Vanilli, a ta ni nikoli zares uspela. Davis je ostal v Nemčiji in pozneje sodeloval še pri projektu z Morvanom.