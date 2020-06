Umrl je režiser Igor Vuk Torbica

" Igor Vuk Torbica , gledališki režiser, nas je zapustil pri 33 letih. Rodil se je v Drvarju, odraščal je v Rovinju, se šolal in živel in delal v Beogradu, pa tudi v številnih najpomembnejših gledališčih v regiji. V mestu, ki ga je ljubil, je postavil nekaj svojih najboljših predstav, pa tudi v Zagrebu, Ljubljani, Novem Sadu, Reki, Somboru, Bitoli,'' je zapisala družina.

Režiser je na oder postavil predstave Hinkemann, Moč teme, Ljudomrznik, Tartuffe, Tit Andronik, Bakhantke. "Spominjali se ga bomo po nečem mnogo večjem. Po sili in strasti, s katerima je vzbujal ljubezen do gledališča in življenja, v srcih vseh, ki smo ga spoznali," so dodali njegovi bližnji.

Igor Vuk Torbica se je lani v ljubljanski Drami predstavil s predstavo Emilia Galotti Gottholda Ephraima Lessinga, v Prešernovem gledališču Kranj pa je režiral dramo Henrika Ibsena Strahovi.