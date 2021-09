Umrl je Richard Buckley, modni urednik in mož Toma Forda

Po dolgi bolezni je naravne smrti umrl modni urednik in novinar Richard Buckley. Več kot tri desetletja je bil poročen z modnim oblikovalcem Tomom Fordom, skupaj pa imata osemletnega sina Alexandra Johna Buckleyja Forda.

Tiskovni predstavnik modnega oblikovalca Toma Forda je potrdil, da je po dolgi bolezni umrl Tomov mož, modni urednik in novinar Richard Buckley. Star je bil 72 let. "Tom Ford z veliko žalostjo sporoča, da je umrl njegov ljubljeni mož Richard Buckley, s katerim sta bila poročena 35 let," piše v uradni izjavi. "Richard je umrl mirno na njunem domu v Los Angelesu. Ob strani sta mu stala Tom in njun sin Jack," so še zapisali.

Sedaj 60-letni Ford in Buckley sta se srečala leta 1986 na modni reviji in se leta 2014 poročila. Richard Buckley je delal najprej kot novinar, nato pa kot urednik. Svojo poklicno pot je začel leta 1979 pri reviji New York Magazine, nadaljeval pa pri revijah Women's Wear Daily in Vanity Fair. Sčasoma je postal modni urednik revije Mirabella in eden od urednikov italijanskega Vogua, pozneje pa napredoval na mesto odgovornega urednika revije Vogue Hommes International.

