Umrl Richard Chamberlain, znan po vlogi duhovnika v seriji Pesem ptic trnovk

Večina njegovih likov je bila romantično povezanih z ženskami, zato do svojega 68. leta ni javno razkril, da je homoseksualec. Bal se je namreč, da mu bo to uničilo kariero. "Ko odraščaš v tridesetih, štiridesetih in petdesetih letih prejšnjega stoletja, biti gej ni samo enostavno, ampak je preprosto nemogoče," je leta 2014 povedal za New York Times in dodal: "Predvideval sem, da je z mano nekaj hudo narobe. In čeprav sem postal slaven in vse to, je bilo še vedno tam."

Chamberlain je dolga leta živel na Havajih in imel tri desetletja dolgo razmerje z igralcem in pisateljem Martinom Rabbettom. Par se je razšel leta 2010, a sta ostala tesna prijatelja. "Sedaj je svoboden in leti do ljubljenih, ki so odšli pred nami. Kako blagoslovljeni smo bili, da smo poznali tako neverjetno in ljubečo dušo," je dejal Rabbett v izjavi po poročanju Reutersa.