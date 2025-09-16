Svetli način
Umrl je Robert Redford

Los Angeles, 16. 09. 2025 14.28 | Posodobljeno pred 9 minutami

K.Z. , STA
Umrl je igralec Robert Redford. Znan je bil po filmih, kot so Nespodobno povabilo, Dekle, ki sem jo ljubil in Šepetati konjem. Star je bil 89 let. Poleg uspešne igralske kariere je bil tudi ustanovitelj filmskega festivala Sundance.

V 90. letu starosti je na svojem domu v Utahu umrl ameriški filmski igralec Robert Redford, poročajo tuji mediji. Kot je po navedbah New York Timesa povedala Cindi Berger, izvršna direktorica oglaševalske agencije Rogers & Cowan PMK, je igralec umrl v spanju. Natančnega vzroka smrti ni navedla.

Robert Redford FOTO: Profimedia
Robert Redford Igralec Kariera smrt
