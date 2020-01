Umrl je Rocky Johnson, profesionalni rokoborec in oče Dwayna Johnsona

Rocky Soul Man Johnson (Wayde Douglas Bowles) je bil prvi afroameriški svetovni prvak v zgodovini WWE. Upokojil se leta 1991, leta 2008 pa je bil sprejet v dvorano slavnih WWE. Častno vlogo za to je pripadla njegovemu sinu Dwaynu – The Rock Johnsonu, slavnemu hollywoodskemu igralcu, ki je pogosto govoril o svojem očetu, ki je podpiral tudi igralčevo kariero v WWE.

Še marca 2019 je zvezdnik rekel, da očetu kupuje novo hišo: "Poklical se ga in mu rekel, da je verjetno srečen tam, kjer je, ampak rad bi naredil nekaj zanj. Želel sem mu kupiti popolnoma nov dom, kjer koli želi ga želi. Moj oče je močan človek stare šole, zato je bil v zadregi, kajti nikoli mu niso ničesar podarili." Oče je tako ostal brez besed, nato pa dejal, da je nanj izredno ponosen: "Oče mi nikoli ni rekel, da me ima rad, ter da je ponosen name, bil je molčeč človek. Ko je priznal svojo ljubezen, sem se počutil čudovito. Ko sem bil mlajši, me je večkrat tepel – pač trda vzgoja. To sem sovražil, toda zdaj sem hvaležen."

Na Instagramu pa se mu je poklonil tudi za rojstni dan: "Bil je oseba, ki je podiral bariere temnopoltih ljudi v profesionalni rokoborbi v šestdesetih, sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih – v dnevih, ko rokoborba še ni bila globalno skomercializirana kot danes. To je bil izredno naporen posel, ko so bili rokoborci še plačani na roko in so zaradi tega morali s seboj nositi pištole, če so slučajno stvari ušle izpod nadzora."