Umrl je Ron Duguay, nekdanji hokejist in partner Sarah Palin

Umrl je upokojeni hokejist Ron Duguay, je na družbenem omrežju ob njegovi fotografiji pripisala Sarah Palin. 69-letnik in nekdanja guvernerka Aljaske sta bila par štiri leta, Duguay pa se je več kot leto dni boril z rakom debelega črevesja. "Z zlomljenim srcem in hkrati pomirjena sporočam, da je Ron sedaj z Jezusom. Zelo se je boril. Ljubezen pa se nikoli ne konča," je zapisala Palin.
Le nekaj dni prej je nekdanja guvernerka Aljaske delila fotografijo, na kateri drži partnerja za roko, medtem ko on leži v bolnišnični postelji. "Cenili bomo vaše molitve za Rona Duguayja," je takrat pripisala.
Kot je nedavno poročal New York Post, se je bolezen nekdanjega športnika razširila tudi na jetra, Palin pa je sporočila, da bodo datum pogreba z javnostjo delili pozneje. Nekdanjemu članu moštva so se poklonili tudi v ekipi New York Rangers, kjer so ga označili za enega najbolj priljubljenih hokejistov v zgodovini franšize.
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