Umrl je Ron Duguay, nekdanji hokejist in partner Sarah Palin

Umrl je upokojeni hokejist Ron Duguay, je na družbenem omrežju ob njegovi fotografiji pripisala Sarah Palin. 69-letnik in nekdanja guvernerka Aljaske sta bila par štiri leta, Duguay pa se je več kot leto dni boril z rakom debelega črevesja. "Z zlomljenim srcem in hkrati pomirjena sporočam, da je Ron sedaj z Jezusom. Zelo se je boril. Ljubezen pa se nikoli ne konča," je zapisala Palin.

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Le nekaj dni prej je nekdanja guvernerka Aljaske delila fotografijo, na kateri drži partnerja za roko, medtem ko on leži v bolnišnični postelji. "Cenili bomo vaše molitve za Rona Duguayja," je takrat pripisala.