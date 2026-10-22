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Umrl je Ron Duguay, nekdanji hokejist in partner Sarah Palin

New York, 22. 10. 2026 18.08 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Ron Duguay

Sarah Palin je sporočila, da je njen partner in nekdanji zvezdnik lige NHL Ron Duguay izgubil bitko z rakom. 69-letnik je pred nekaj več kot letom dni dobil diagnozo raka debelega črevesja, javnosti pa jo je razkril februarja.

Umrl je upokojeni hokejist Ron Duguay, je na družbenem omrežju ob njegovi fotografiji pripisala Sarah Palin. 69-letnik in nekdanja guvernerka Aljaske sta bila par štiri leta, Duguay pa se je več kot leto dni boril z rakom debelega črevesja. "Z zlomljenim srcem in hkrati pomirjena sporočam, da je Ron sedaj z Jezusom. Zelo se je boril. Ljubezen pa se nikoli ne konča," je zapisala Palin.

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Le nekaj dni prej je nekdanja guvernerka Aljaske delila fotografijo, na kateri drži partnerja za roko, medtem ko on leži v bolnišnični postelji. "Cenili bomo vaše molitve za Rona Duguayja," je takrat pripisala.

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Kot je nedavno poročal New York Post, se je bolezen nekdanjega športnika razširila tudi na jetra, Palin pa je sporočila, da bodo datum pogreba z javnostjo delili pozneje. Nekdanjemu članu moštva so se poklonili tudi v ekipi New York Rangers, kjer so ga označili za enega najbolj priljubljenih hokejistov v zgodovini franšize.

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KOMENTARJI1

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Con-vid 1984
22. 10. 2026 18.34
Clot shot posledice še kar harajo.....
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