Umrl je Ronnie, sin Tine Turner

Kot so za TMZ še povedali organi oblasti, so reševalci na kraju nudili prvo pomoč, a je bilo za Ronnieja že prepozno. Čeprav uradni vzrok smrti ni znan, pa se je pevkin sin v zadnjih letih soočal z zdravstvenimi težavami, med njimi tudi z rakom.

"To je res tragedija. Skupaj z bratom Craigom, očetom Ikom Turnerjem in Aline, počivajte v raju. To res ni pošteno," je zapisala Afida, še prej pa poudarila, da je moža zelo ljubila, a ji ga ni uspelo rešiti.

Tina Turner je bila mati štirih otrok. Najstarejši sin, Craig, si je junija 2018 življenje vzel sam, star je bil 59 let. "Mislim, da je bil Craig osamljen in ga je to težilo bolj kot vse drugo," je leto po njegovi smrti v intervjuju z Gayle King povedala zvezdnica in dodala: "Povsod imam njegove fotografije, na katerih se smehlja, in zdi se mi, da je sedaj na lepšem."

Craig je bil rojen, ko je bila pevka stara le 18 let, njen drugi mož, Ike Turner pa ga je pozneje posvojil. Njegov biološki oče je bil Raymond Hill, saksofonist in član skupine Kings of Rhythm.