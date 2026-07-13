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Tuja scena

Umrl je Sam Neill, zvezdnik filmov Jurski park

Sydney, 13. 07. 2026 08.22 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
K.A.
Sam Neill je umrl star 78 let.

Umrl je Sam Neill, igralec, najbolj znan po svoji vlogi v filmih Jurski park. Novico o smrti zvezdnika, ki se je poslovil v starosti 78 let, je sporočila njegova družina. Kot so zapisali, je umrl v zasebni bolnišnici St Vincent's v Sydneyju. Čeprav se je pred kratkim boril s krvnim rakom, je bila njegova smrt nenadna, družina pa prosi za spoštovanje zasebnosti.

V starosti 78 let je v ponedeljek v Sydneyju v Avstraliji umrl igralec Sam Neill, javnosti najbolj znan po svoji vlogi v uspešnicah Jurski park. Novico je objavila njegova družina na Instagramu, kjer so zapisali, da se je igralec poslovil mirno, obkrožen z najbližjimi člani družine.

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Neill je umrl v zasebni bolnišnici St Vincent's, kjer so zanj skrbeli v zadnjih dneh. Njegova družina je sporočila, da je bila smrt nepričakovana, čeprav je bilo javno znano, da se je v preteklih letih boril z rakom. Zvezdnik je bil močno povezan s svojo novozelandsko in avstralsko identiteto, kar so njegovi bližnji izpostavili tudi v uradnem sporočilu ob njegovi smrti.

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Igralčevo življenje v zadnjih petih letih je v veliki meri zaznamovala diagnoza krvnega raka v tretjem stadiju. Kljub temu da se je z boleznijo soočal pogumno in diskretno, je javnosti v aprilu letošnjega leta sporočil spodbudne novice. Povedal je, da so se testi vrnili z negativnimi rezultati in da ga je po letih agresivnih zdravljenj zdaj tudi uradno premagal. To je dalo oboževalcem upanje, da se bo znova vrnil pred kamere, a se to ni zgodilo. Po poročanju tujih medijev za njegovo slovo ni bila kriva bolezen, s katero se je boril zadnjih nekaj let, a je na njegovem telesu prav gotovo pustila posledice.

Zvezdnik je zaslovel s filmi Jurski park.
Zvezdnik je zaslovel s filmi Jurski park.
FOTO: Profimedia
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Čeprav ga je vloga v uspešnici Jurski park iz leta 1993 izstrelila med svetovne superzvezdnike, je bil igralec dejaven tudi na številnih drugih področjih. Nastopil je v več kot 80 filmih in televizijskih serijah, kjer je sodeloval z najpomembnejšimi režiserji svojega časa. Njegova smrt pomeni konec ere za mnoge, ki so odraščali ob njegovih filmih. Njegov profesionalni pristop in predanost obrti sta bila ključna pri ustvarjanju likov, ki so delovali resnični in dostopni gledalcem.

Sam Neill je umrl star 78 let.
Sam Neill je umrl star 78 let.
FOTO: Profimedia

Ob tej veliki izgubi je družina prosila za spoštovanje zasebnosti in dodala, da jim je resnično težko ob izgubi. Po njihovih besedah gre za izjemno težko obdobje, še posebej, ker gre za osebo s tako velikim vplivom na kulturo. V izjavi so pojasnili, da bo več podrobnosti o slovesu in proslavljanju njegovega življenja objavljenih v prihodnje. Zdaj se osredotočajo na zasebno žalovanje, s katerim se bodo dostojno oddolžili moškemu, ki je bil več kot le igralec – bil je oče, brat in ponosen pripadnik svoje skupnosti.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Sam Neill Jurski park smrt igralca krvni rak Sydney film

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KOMENTARJI8

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SAMO JEZNI
13. 07. 2026 09.51
Vztrajal, boril se je do konca. Počivaj v miru legenda.
Odgovori
0 0
jjjjjj
13. 07. 2026 09.50
In? Katera vloga je bila v tem filmu?
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
13. 07. 2026 09.32
Kakšna škoda izjemnega in vsestranskega igralca! Pa je (prezgodaj) odšla še ena legenda. RIP🌹
Odgovori
+4
4 0
Rock8
13. 07. 2026 09.24
Dober igralec,njegovi filmi so mi bili všeč.počivaj v miru, Sam.
Odgovori
+4
4 0
Aleksander55
13. 07. 2026 09.19
Rip legenda.
Odgovori
+4
4 0
Partapaki
13. 07. 2026 09.02
Legende odhajajo, naj počiva v miru
Odgovori
+7
7 0
Misanthrope
13. 07. 2026 08.31
Event Horizon
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+11
11 0
machine
13. 07. 2026 08.28
Rip
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+6
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