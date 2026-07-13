Umrl je Sam Neill, zvezdnik filmov Jurski park

V starosti 78 let je v ponedeljek v Sydneyju v Avstraliji umrl igralec Sam Neill, javnosti najbolj znan po svoji vlogi v uspešnicah Jurski park. Novico je objavila njegova družina na Instagramu, kjer so zapisali, da se je igralec poslovil mirno, obkrožen z najbližjimi člani družine.
Neill je umrl v zasebni bolnišnici St Vincent's, kjer so zanj skrbeli v zadnjih dneh. Njegova družina je sporočila, da je bila smrt nepričakovana, čeprav je bilo javno znano, da se je v preteklih letih boril z rakom. Zvezdnik je bil močno povezan s svojo novozelandsko in avstralsko identiteto, kar so njegovi bližnji izpostavili tudi v uradnem sporočilu ob njegovi smrti.
Igralčevo življenje v zadnjih petih letih je v veliki meri zaznamovala diagnoza krvnega raka v tretjem stadiju. Kljub temu da se je z boleznijo soočal pogumno in diskretno, je javnosti v aprilu letošnjega leta sporočil spodbudne novice. Povedal je, da so se testi vrnili z negativnimi rezultati in da ga je po letih agresivnih zdravljenj zdaj tudi uradno premagal. To je dalo oboževalcem upanje, da se bo znova vrnil pred kamere, a se to ni zgodilo. Po poročanju tujih medijev za njegovo slovo ni bila kriva bolezen, s katero se je boril zadnjih nekaj let, a je na njegovem telesu prav gotovo pustila posledice.
Čeprav ga je vloga v uspešnici Jurski park iz leta 1993 izstrelila med svetovne superzvezdnike, je bil igralec dejaven tudi na številnih drugih področjih. Nastopil je v več kot 80 filmih in televizijskih serijah, kjer je sodeloval z najpomembnejšimi režiserji svojega časa. Njegova smrt pomeni konec ere za mnoge, ki so odraščali ob njegovih filmih. Njegov profesionalni pristop in predanost obrti sta bila ključna pri ustvarjanju likov, ki so delovali resnični in dostopni gledalcem.
Ob tej veliki izgubi je družina prosila za spoštovanje zasebnosti in dodala, da jim je resnično težko ob izgubi. Po njihovih besedah gre za izjemno težko obdobje, še posebej, ker gre za osebo s tako velikim vplivom na kulturo. V izjavi so pojasnili, da bo več podrobnosti o slovesu in proslavljanju njegovega življenja objavljenih v prihodnje. Zdaj se osredotočajo na zasebno žalovanje, s katerim se bodo dostojno oddolžili moškemu, ki je bil več kot le igralec – bil je oče, brat in ponosen pripadnik svoje skupnosti.
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