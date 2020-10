Umrl je Sean Connery, legendarni Bond

Škotski igralec Sean Connery, najbolj znan kot James Bond iz istoimenske filmske franšize, je avgusta praznoval 90 let. Bil je prvi igralec, s katerim je produkcijska hiša EON Productions leta 1962 začela uspešno serijo po predlogi britanskega avtorja Iana Fleminga. Do leta 1983 je nastopil v sedmih film o tajnem agentu 007.

Prvo večjo vlogo je odigral v filmu No Road Back režiserja Montgomeryja Tullyja iz leta 1957, temu pa so sledili številni nastopi, tako v filmih za veliko platno kot v televizijskih serijah in filmih, denimo leta 1961 v Macbethu in Ani Karenini. Pravi preboj mu je leto kasneje prinesla vloga Jamesa Bonda v filmu Dr. NoTerencea Younga. Izmišljenega tajnega agenta je interpretiral v še šestih filmih franšize, ki še ni dobila epiloga:Iz Rusije z ljubeznijo (1963), Goldfinger (1964), Operacija Grom (1965), Le dvakrat živiš (1967), Diamanti so večni (1971) ter Nikoli ne reci nikoli več (1983).