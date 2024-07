Umrl je Shifty Shellshock, frontman skupine Crazy Town

Seth je svojo pot v glasbeni industriji začel leta 1992 s kolegom, pevcem, raperjem in članom skupine Bretom Epic Mazurjem. Dvojec je leta 1995 v Los Angelesu ustanovil skupino z imenom Brimstone Sluggers, ki je sčasoma postala rock skupina Crazy Town. Skupino je do slave izstrelil tretji singel z albuma Butterfly, ki je postal himna leta 2000 in se pozneje celo pojavil v fimu Something's Gotta Give z Jackom Nicholsonom in Diane Keaton v glavnih vlogah.

Skupina je leta 2002 izdala drugi album z naslovom Darkhorse in razpadla, potem ko ni dosegla enake ravni priznanja, poroča Deadline. Pozneje, leta 2015, so se znova povezali pod imenom Brimstone Sluggers in nato po odhodu Mazurja leta 2017 postali znani kot Crazy Town X.