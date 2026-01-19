Naslovnica
Tuja scena

Umrl je sorežiser Levjega kralja Roger Allers

Washington, 19. 01. 2026 15.27 pred 27 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Roger Allers

V 77. letu starosti je umrl ameriški filmski ustvarjalec Roger Allers. Režiser, scenarist in mojster animacije je skupaj z Robom Minkoffom režiral animirani film Levji kralj iz leta 1994 ter sodeloval še pri nekaterih drugih Disneyjevih uspešnicah, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz družbe Disney.

V 77. letu starosti je umrl ameriški filmski ustvarjalec Roger Allers. Kot je poročal The Hollywood Reporter, je zvezdnik po kratki bolezni v soboto nenadoma umrl na svojem domu v Santa Monici v Kaliforniji.

Levji kralj
Levji kralj
FOTO: Profimedia

Izvršni direktor družbe Disney Robert Iger je v nedeljo zvečer na Instagramu objavil poklon Allersu. Označil ga je kot "ustvarjalnega vizionarja, katerega številni prispevki k Disneyju bodo živeli še generacije" in dodal: "Razumel je moč odličnega pripovedovanja zgodb - kako lahko nepozabni liki, čustva in glasba skupaj ustvarijo nekaj večnega."

Allers je skupaj z Irene Mecchi tudi priredil scenarij za broadwayski muzikal Levji kralj, kar mu je leta 1998 prineslo nominacijo za nagrado Tony. Nominiran je bil tudi za oskarja za najboljši kratki animirani film za Deklico z vžigalicami iz leta 2006. Med drugim pa je pokojni sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.

Razlagalnik

Roger Allers je bil ameriški filmski ustvarjalec, ki je znan predvsem kot eden od režiserjev in scenaristov animiranega filma Levji kralj iz leta 1994. Njegova kariera pri Disneyju je obsegala tudi sodelovanje pri drugih priljubljenih animiranih filmih, kot so Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin. Poleg tega je bil nominiran za nagrado Tony za priredbo scenarija za broadwayski muzikal Levji kralj in za oskarja za kratki animirani film Deklica z vžigalicami.

Levji kralj je animirani film iz leta 1994, ki ga je produciralo podjetje Walt Disney Feature Animation. Film je bil izjemno uspešen tako pri kritikih kot pri gledalcih, saj je osvojil številne nagrade, vključno z dvema oskarjema, in postal eden najdonosnejših animiranih filmov vseh časov. Zgodba, ki temelji na Shakespearovi igri Hamlet, pripoveduje o levu Simbi, ki mora po smrti očeta prevzeti svoje mesto kot kralj. Film je znan po svoji čudoviti animaciji, nepozabni glasbi Hansa Zimmerja in Eltona Johna ter močnem sporočilu o življenjskem krogu.

Nagrada Tony, uradno znana kot Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre, je prestižna ameriška gledališka nagrada. Podeljujejo jo vsako leto od leta 1947 za dosežke v broadwayskih predstavah in muzikalih. Nagrade Tony veljajo za najvišje priznanje v ameriškem gledališču, podobno kot oskarji za film ali emmyji za televizijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Roger Allers Levji kralj režiser smrt film
