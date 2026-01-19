Umrl je sorežiser Levjega kralja Roger Allers

V 77. letu starosti je umrl ameriški filmski ustvarjalec Roger Allers . Kot je poročal The Hollywood Reporter , je zvezdnik po kratki bolezni v soboto nenadoma umrl na svojem domu v Santa Monici v Kaliforniji.

Izvršni direktor družbe Disney Robert Iger je v nedeljo zvečer na Instagramu objavil poklon Allersu. Označil ga je kot "ustvarjalnega vizionarja, katerega številni prispevki k Disneyju bodo živeli še generacije" in dodal: "Razumel je moč odličnega pripovedovanja zgodb - kako lahko nepozabni liki, čustva in glasba skupaj ustvarijo nekaj večnega."

Allers je skupaj z Irene Mecchi tudi priredil scenarij za broadwayski muzikal Levji kralj, kar mu je leta 1998 prineslo nominacijo za nagrado Tony. Nominiran je bil tudi za oskarja za najboljši kratki animirani film za Deklico z vžigalicami iz leta 2006. Med drugim pa je pokojni sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.