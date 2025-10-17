Svetli način
Umrl je soustanovitelj skupine Kiss Ace Frehley

New York, 17. 10. 2025 07.19 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
0

V 74. letu starosti je v četrtek umrl soustanovitelj in kitarist rock skupine Kiss Paul Daniel Frehley, znan pod vzdevkom Ace, je objavila njegova družina. Umrl je zaradi posledic poškodb, ki jih je utrpel med padcem prejšnji mesec, ko naj bi prišlo do krvavitve v možganih, poroča medij Variety.

Paul Daniel Frehley se je rodil leta 1951 v glasbeni družini v newyorškem Bronxu. Leta 1964 je za božično darilo prejel električno kitaro. Nikoli se ni formalno šolal za glasbenika. Kot najstnik je začel igrati v skupinah, zaradi uspešnega zapeljevanja deklet se ga je prijel prijel vzdevek Ace. Frehley je bil znan po zlorabah alkohola in mamil.

Paul Daniel Frehley
Paul Daniel Frehley FOTO: Profimedia

Leta 1972 se je pridružil Paulu Stanleyju in Genu Simmonsu, s katerima je ustanovil skupino Kiss. Leta 1982 jo je zapustil, saj je imel načrte s solo kariero. Vrnil se je leta 1996, ko se je skupina ponovno sestavila za zelo donosno turnejo.

Čeprav skupina Kiss v kritiški javnosti ni dosegala visokega ugleda, je bil njihov vpliv na generacijo rock glasbenikov in oboževalcev velik. Skupina je nastopala z naličenimi obrazi in v kostumih, obrazi članov pa niso bili razkriti več kot desetletje, ko sta Frehley in bobnar Peter Criss že zapustila skupino.

Skupina je leta 1974 izdala svoj istoimenski debitantski album, na katerem so bile nekatere kasnejše uspešnice, kot so Firehouse, Black Diamond in Frehleyeva kompozicija Cold Gin, vendar pa je skupina najbolj zaslovela kasneje s pesmijo Rock and Roll All Night

