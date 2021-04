Umrl je Španec, ki je navduševal z nalezljivim smehom

Juan Joya Borja je bil poznan kot "španski hihitavček", vzdevek pa je dobil zaradi svojega prepoznavnega smeha, s katerim je nasmejal številne ljudi po vsem svetu in postal internetna senzacija.

Borja je nase opozoril s sodelovanjem v estradniški televizijski oddajiRatones Coloraos. V intervjuju z voditeljem Jesusom Quinteronom je začel pripovedovati smešno zgodbo o tem, kako je kot mladenič očistil krožnike tako, da jih je čez noč pustil v morju. Borji je bila lastna zgodba tako smešna, da jo je z veliko težavo povedal do konca, saj se je med pripovedovanjem nenehno smejal.

Ustvarjalci oddaje so intervju naložili na YouTube, kjer je pritegnil veliko pozornosti. V Španiji je postal posnetek zelo priljubljen, a Borjevo življenje je postalo "meme" šele desetletje kasneje. Leta 2014 so si ljudje posnetek prilastili in ga objavili na splet s podnapisi, popolnoma nepovezanimi z Borjevo izvirno izjavo.