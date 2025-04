Umrl je Val Kilmer

Legendarni igralec Val Kilmer je umrl 1. aprila po pljučnici, je potrdila njegova hčerka Mercedes Kilmer za New York Times. Igralcu so sicer leta 2014 diagnosticirali rak grla, a je pozneje okreval.

Najbolj znan je bil po svojih vlogah v kultnem filmu Top Gun in Batman za vedno.

Kilmer se je na velikih platnih zadnjič pojavil v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2023, nadaljevanju klasike iz leta 1986. "Rad bi samo povedal, da je bilo to precej čustveno," je Tom Cruise leta 2023 povedal Jimmyju Kimmelu o ponovnem nastopu skupaj s prijateljem. "Vala poznam že desetletja in za to, da se vrne in igra ta lik ... Tako dober igralec je, da je takoj spet postal ta lik," je še dejal takrat Cruise.

Kilmer je 31. decembra dopolnil 65 let.