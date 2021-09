Umrl je Willie Garson, znan po vlogi v seriji Seks v mestu

Willie Garson, ki je bil najbolj znan po vlogi Stanforda Blatcha v seriji Seks v mestu, je umrl. Igralec je bil star 57 let, po poročanju enega izmed ameriških medijev pa naj bi se boril z rakom. Garson je bil tudi v resničnem življenju eden izmed bližnjih prijateljev igralke Sarah Jessice Parker.

Da je preminil igralec Willie Garson, so potrdili tudi v produkcijski hiši HBO, katere del je bil. "Willie Garson je bil tako v svojem življenju kot na platnu pravi prijatelj in svetla luč za vse v njegovem univerzumu. Ustvaril je enega najbolj priljubljenih likov in je bil član naše hiše skoraj 25 let. Njegova smrt nas je zelo prizadela, ob tej priložnosti pa izrekamo sožalje tudi njegovi družini in prijateljem," je v izjavi za The Post dejal tiskovni predstavnik hiše.

icon-expand Willie Garson FOTO: Profimedia

Njegovo smrt je na družbenih omrežjih potrdila tudi družina, njegov sin Nathen, ki ga je posvojil leta 2009, pa je na Instagramu zapisal: "Rad te imam, papa. Počivaj v miru. Vesel sem, da si vse svoje dogodivščine lahko delil z mano in si v življenju dosegel veliko. Ponosen sem nate. Vedno te bom imel rad, vendar je čas, da se odpraviš na svojo lastno dogodivščino. Vedno boš z menoj. Rad te imam bolj, kot boš kadar koli vedel in vesel sem, da si sedaj v miru. Vedno si bil najmočnejša, najpametnejša in najbolj smešna oseba, kar sem jih kdaj poznal. Vesel sem, da si svojo ljubezen delil z mano. Nikoli je ne bom pozabil ali izgubil."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na družbenih omrežjih so se mu poklonili številni zvezdniki, med njimi tudi igralca Titus Welliver in Mario Cantone, ki je igral Garsonovega partnerja v seriji Seks v mestu. Nanj pa ni pozabila niti igralka Kim Cattrall, ki je v seriji igrala lik Samanthe, a se ekipi ni pridružila pri nadaljevanju serije And Just Like That, kar pa naj bi skrhalo odnose med igralcema.

icon-expand Willie Garson FOTO: Profimedia

Garson je v seriji Seks v mestu upodobil najboljšega prijatelja Carrie Bradshaw, v seriji pa je nastopal med leti 1998 in 2004, nastopil pa je tudi v obeh filmih franšize. Igralca so pred kratkim opazili tudi na snemanju nadaljevanja serije, ki pa je že v postprodukciji. Odzivi na igralčevo smrt na družbenih omrežjih se še vrstijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke