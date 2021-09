Umrl je znani srbski igralec Nenad Nenadović

Srbski igralec Nenad Nenadović je umrl v starosti 57 let zaradi posledic covida-19, piše Nova.rs. Iz gledališča v Beogradu Boško Buha so pred dnevi potrdili, da je bil igralec zaradi okužbe s koronavirusom hospitaliziran. Zapisali so še, da se je najverjetneje okužil na snemanju.

Bil je stalni član omenjenega gledališča in rekorder po številu predstav v letu 2015 – v petih mesecih jih je odigral kar 77. Igrati je začel že kot deček in vodil je več kot tisoč otroških predstav, kot so Zooteka, Pet-Šou, Fazoni in fore ter druge. V svoji karieri je prejel tudi številne nagrade za svoje delo v gledališču, zaigral pa je tudi v filmu Boško Buha, ki si ga lahko ogledate na VOYO.

V igralski svet je vstopil pri 13 letih, ko je dobil vlogo Moljca v priljubljeni seriji Vrnitev odpisanih. V zakonu s Snežano, s katero sta si poročne zaobljube izmenjala leta 1994, sta se jima rodili dve hčerki, Jana in Mina.