Umrl je znani srbski režiser Milorad Milinković

Režiser in scenarist Milorad Milinković je umrl v ponedeljek v starosti 60 let. Rodil se je leta 1965 v Beogradu, kjer je končal matematično gimnazijo in nato leta 1991 diplomiral na Akademiji umetnosti v Novem Sadu na oddelku režije. Udejstvoval se je tudi kot pevec, kantavtor, didžej in nogometni komentator. Bil je vokalist in kitarist rock skupine Morbidi i Mnoći ter kasneje zasedb Big sex in Zmajevi. Med njegovimi najbolj znanimi filmi sta še komediji Srečkolov in Osmrtnica za Escobarja. Ustvarjal je tudi dokumentarce in serije.