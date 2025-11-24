Umrl je zvezdnik reggaeja Jimmy Cliff

Kot je na uradnem profilu enega od družbenih omrežij Jimmyja Cliffa objavila Latifa Chambers , je glasbenik umrl zaradi pljučnice. Kot je še zapisala, je hvaležna glasbenikovi družini, prijateljem, kolegom umetnikom in sodelavcem, ki so z glasbenikom delili njegovo pot. "Vsi njegovi oboževalci po svetu vedite, da je bila vaša podpora njegova moč skozi vso njegovo kariero," je med drugim zapisala.

Jamajški premier Andrew Holness je v odzivu sporočil, da se je otoška država ustavila, da bi počastila Cliffa, ki ga je označil za "pravega kulturnega velikana, čigar glasba je srce naše države ponesla v svet". "Njegova glasba je bila opora ljudem v težkih časih, navdihnila je generacije in sooblikovala globalno spoštovanje, ki ga jamajška kultura uživa danes," je še dodal.

Multiinštrumentalist in pevec uspešnic, kot sta You Can Get It If You Really Want in The Harder They Come, velja za najvplivnejšo osebnost reggaeja po pokojnem Bobu Marleyju, s katerim je sodeloval na začetku Marleyjeve kariere.

V več kot štirih desetletjih je Cliff pisal in pel pesmi, v katerih je združil reggae s svojo občutljivostjo za folk, soul, ska in rock glasbo ter obravnaval teme, kot so politika, revščina, nepravičnost in protest proti vojni.