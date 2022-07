Brat igralca Tonyja Sirica, je sporočila žalostno novico, da je zvezdnik serije Sopranovi umrl. Sirico je bil najbolj poznan po svoji vlogi Paulieja Gualtierija, 79-letnemu igralcu pa so se na družbenih omrežjih že poklonili mnogi zvezdniški prijatelji. Sirico naj bi po poročanju virov že nekaj let živel v domu za starješe na Floridi, kjer je imel tudi stalno pomoč osebja.

Umrl je zvezdnik serije Sopranovi, Tony Sirico, je na družbenem omrežju Facebook sporočil njegov brat Robert, ki je duhovnik. Igralec je bil star 79 let, zadnja leta pa je živel v domu za starejše na Floridi, kamor se je preselil zaradi zdravstvenih težav. Siricu so se na družbenih omrežjih že poklonili številni igralski kolegi.

"Z veliko žalostjo, a hkrati z veliko ponosa, ljubezni in veliko lepih spominov, vsa družina Anthonyja 'Tonyja' Sirica obvešča, da je ta umrl. Preživela sta ga dva otroka, Joanne Sirico Bello in Richard Sirico, vnuki in bratje in sestre, nečakinje in nečaki ter mnogi drugi sorodniki. Družina se zahvaljuje za mnoga voščila, v katerih ste izrazili ljubezen, molitve in sožalje, hkrati pa naprošamo za zasebnost v tem težkem obdobju," je zapisal Robert.

Sirica se je z objavo na družbenem omrežju spomnil tudi soigralec Michael Imperioli, ki je v dolgem zapisu izpostavil: "Tonyju ni bilo enakega, bil je trden, zvest in imel je veliko srce." Sožalje družini je z objavo na Twitterju izrazil tudi Steven Van Zandt, ki je v seriji igral lik Silvia Danteja: "Bil je večji kot življenje samo, tako na platnih kot v življenju. Zelo te bom pogrešal, prijatelj."

O svoji posebni vezi z igralcem je v objavi na družbenem omrežju pisala tudi igralka Jamie Lynn Sigler: "Zelo sem te imela rada. Nikoli nisem vstopila v sobo, v kateri si bil tudi ti, ne da bi me bil objel, me ovil v svojo kolonjsko in s tem povedal vsem ostalim moškim, ki bi se mi približali, da bodo morali odgovarjati tebi." Delila je tudi njuno skupno fotografijo.

