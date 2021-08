Umrl Jim Moore, oče pevke Pink

Po borbi z rakom na prostati je umrl Jim Moore, oče glasbenice Pink. Žalostno vest je na Instagramu potrdila tudi zvezdnica, ki je v ta namen s sledilci delila nekaj fotografij in zraven pripisala, da bosta skupaj za zmeraj. Sožalje so ji že izrekli prijatelji in oboževalci.

Pevka Pink je na svojem Instagram profilu potrdila žalostno vest, da je izgubila očeta Jima Moora, ki se je že nekaj časa boril z zahrbtno boleznijo. Že dan pred smrtjo je 41-letnica s svojimi sledilci delila fotografijo s koncerta leta 2006, ko sta z očetom na odru skupaj zapela balado z naslovom I Have Seen the Rain, ki jo je Jim napisal med služenjem vojaškega roka v Vietnamu.

Pink je že lani na družbenem omrežju s sledilci delila, da je oče prestal drugi krog kemoterapije za raka na prostati. Takrat je dejala: "Nekaj ur po kemoterapiji je že bil dober star očka, ki govori o vojni, strelcih, virusu in lužah krvi. Ah, očka, kako lepo te je opazovati med žvižganjem skozi pekel," je takrat pohvalila njegovo moč in pozitivno naravnanost.

Pevka je žalostno vest o izgubi očeta pospremila z dvema črno-belima fotografijama. Na prvi je pokazala, kako je z očetom plesala v mladih letih, z drugo pa je sledilcem pokazala, kako sta z očetom zaplesala na njeni poroki leta 2006. Jim je svojo hčerko Alecio Moore, znano po umetniškem imenu Pink, vedno podpiral. Že leta 2000 je dejal, da na svetu ni boljše stvari, kot opazovati, kako njena kariera cveti. Glasbeni zvezdnici in njenim svojcem so sožalje na spletu že izrekli prijatelji in oboževalci.