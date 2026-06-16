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Tuja scena

Umrl južnoafriški pianist Abdullah Ibrahim

Cape Town, 16. 06. 2026 09.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA A. P.
Abdullah Ibrahim

Umrl je eden najpomembnejših južnoafriških pianistov in skladateljev Abdullah Ibrahim. Glasbenik, ki je leta 1962 v času apartheida pobegnil iz svoje rodne dežele, je v ponedeljek v Nemčiji po kratki bolezni umrl mirno, obkrožen z bližnjimi, je sporočila njegova družina. V svoji dolgoletni karieri je izdal več kot 70 albumov. Star je bil 91 let.

"Abdullah je umrl mirno, z Južno Afriko in njenimi ljudmi v srcu. Njegova ljubezen do države ni nikoli usahnila, ne glede na to, kje na svetu se je znašel," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila njegova življenjska partnerka Marina Umari.

Abdullah Ibrahim se je rodil leta 1934 v Cape Townu, kjer ga je leto po pobegu iz Južne Afrike v Zürichu odkril ameriški jazzovski pianist Duke Ellington. Za tem je Ibrahim s svojim značilnim glasbenim slogom postal pomemben del glasbenega sveta in v svoji dolgoletni karieri veliko gostoval po svetu. Leta 2005 je v okviru 46. jazzovskega festivala nastopil tudi v Ljubljani.

Med vrhunce njegove kariere sodi skladba Mannenberg - Is Where It's Happening iz leta 1974, ki je postala himna proti apartheidu. Med več kot 70 albumi je album z naslovom 3 izdal, ko je bil star 89 let. Svoj 90. rojstni dan je praznoval s svetovno turnejo, ki je vključevala tudi nastop v Cape Townu, kjer je nastopil prvič po petih letih. V spominu na svojo 75-letno glasbeno kariero je v intervjuju za Eyewitness News dejal, da postati slaven nikoli ni bil njegov namen. "Tega ne počnemo, ker bi želeli doseči slavo," je poudaril sloviti glasbenik.

Razlagalnik

Apartheid je bil sistem institucionalizirane rasne segregacije in diskriminacije, ki je v Južni Afriki vladal med letoma 1948 in 1994. V tem obdobju je bila manjšinska bela populacija privilegirana, medtem ko so bili temnopolti prebivalci in druge nebele skupine sistematično izključeni iz političnega, gospodarskega in družbenega življenja, živeli so v ločenih območjih in imeli omejeno svobodo gibanja.

Duke Ellington (1899–1974) je bil eden najvplivnejših ameriških jazzovskih pianistov, skladateljev in vodij orkestrov v zgodovini glasbe. S svojo inovativno uporabo orkestracije in harmonije je jazz povzdignil na raven umetniške glasbe, ki je bila primerljiva s klasično. V svoji več kot 50-letni karieri je napisal na tisoče skladb in pomembno vplival na razvoj jazza, bluesa in gospela.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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