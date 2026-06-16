Umrl južnoafriški pianist Abdullah Ibrahim

"Abdullah je umrl mirno, z Južno Afriko in njenimi ljudmi v srcu. Njegova ljubezen do države ni nikoli usahnila, ne glede na to, kje na svetu se je znašel," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila njegova življenjska partnerka Marina Umari.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Abdullah Ibrahim v Berlinu (2024) Profimedia

Abdullah Ibrahim v Berlinu (2024) Profimedia

Abdullah Ibrahim v Berlinu (2024) Profimedia

Abdullah Ibrahim v Berlinu (2024) Profimedia







Abdullah Ibrahim se je rodil leta 1934 v Cape Townu, kjer ga je leto po pobegu iz Južne Afrike v Zürichu odkril ameriški jazzovski pianist Duke Ellington. Za tem je Ibrahim s svojim značilnim glasbenim slogom postal pomemben del glasbenega sveta in v svoji dolgoletni karieri veliko gostoval po svetu. Leta 2005 je v okviru 46. jazzovskega festivala nastopil tudi v Ljubljani.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Abdullah Ibrahim na mednarodnem jazz festivalu v Cape Townu (2026) Profimedia

Abdullah Ibrahim na mednarodnem jazz festivalu v Cape Townu (2026) Profimedia

Abdullah Ibrahim na mednarodnem jazz festivalu v Cape Townu (2026) Profimedia





Med vrhunce njegove kariere sodi skladba Mannenberg - Is Where It's Happening iz leta 1974, ki je postala himna proti apartheidu. Med več kot 70 albumi je album z naslovom 3 izdal, ko je bil star 89 let. Svoj 90. rojstni dan je praznoval s svetovno turnejo, ki je vključevala tudi nastop v Cape Townu, kjer je nastopil prvič po petih letih. V spominu na svojo 75-letno glasbeno kariero je v intervjuju za Eyewitness News dejal, da postati slaven nikoli ni bil njegov namen. "Tega ne počnemo, ker bi želeli doseči slavo," je poudaril sloviti glasbenik.