Umrl kanadski glasbenik in Scorsesejev sodelavec Robbie Robertson.

Rodil se je leta 1943 v Torontu in pri 16 letih postal del petčlanske zasedbe The Hawks , ki je več let spremljala ameriškega pevca Ronnieja Hawkinsa . Leta 1964 so se odločili nadaljevati samostojno, leto kasneje pa so postali spremljevalna skupina za prvo turnejo Boba Dylana , ko je ta z akustične prešel na elektronsko instrumentacijo.

Kvintet se je, okrepljen še z drugimi glasbeniki, poimenoval The Band ter nekaj čas podpiral Dylana na koncertih, nato pa odšel svojo pot. Folk rock zasedba je pod tem imenom debutirala leta 1968 s studijskim albumom Music from Big Pink. Plošča je bila dobro sprejeta, več glasbenikov, med njimi Roger Waters, pa so jo prišteli med vplivne albume rock and rolla.

Robertson je skupino, ki je sodelovala tudi na Woodstocku, leta 1976 razpustil. Kot je pojasnjeval kasneje, se je za to odločil zaradi vse večjih težav z zlorabo substanc med člani. Še preden so odšli vsak svojo pot, so izvedli poslovilni koncert v San Franciscu, na katerem so nastopili gostujoči zvezdniki, kot so Dylan, Joni Mitchell, Neil Young, Eric Clapton in Van Morrison. Koncert je posnel Scorsese in leta 1978 izdal njegovo filmsko različico z naslovom Zadnji valček.

Robertson je zatem kot skladatelj in glasbeni producent sodeloval pri številnih Scorsesejevih filmih, med drugim pri filmih Pobesneli bik, Kralj komedije, Barva denarja, Tolpe New Yorka, Dvojna igra, Zlovešči otok, Volk z Wall Streeta, Molk, Irec in Killers of the Flower Moon, ki so ga letos premierno prikazali v Cannesu, predvajati pa ga bodo začeli predvidoma v oktobru.