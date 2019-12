Umrl komaj 14-letni obetavni baletnik

Najstnik je bil obetaven plesalec in si je z devetimi leti že zagotovil mesto na prestižni glasgowski baletni šoli Elite Academy of Dance. Ob njegovi izgubi so zapisali: "To objavo pišemo s težkim srcem. Kot veste, smo v nedeljo, 1. decembra, izgubili našega zelo ljubega učencaJacka Burnsa.Jack je bil navdih vsem v šoli Elite in se je dotaknil srca vseh, ki so imeli privilegij delati in plesati z njim od leta 2012. Mi ter vsi njegovi družinski člani in prijatelji smo seveda popolnoma pretreseni in nimam besed." Za seboj pa je pustil mamo Karen, očeta Roberta in brata Roryja. Leta 2014 je nastopil v serijah Tujka (Outlander), In Plain Sight in Retribution (v izvirniku One of Us. V svojem prostem času je igral ragbi in nogomet.