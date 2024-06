Umrl komik in igralec, znan po vlogi v seriji Roseanne

V 81. letu starosti je umrl Martin Mull . Komik in igralec, ki je bil najbolj znan po vlogi v komični seriji Roseanne , številni pa se ga spominjajo tudi iz filma Namig in serije Sabrina, najstniška čarovnica .

Novico o smrti zvezdnika je na družbenih omrežjih sporočila njegova hči Maggie Mull. "Z zlomljenim srcem sporočam, da je moj oče umrl doma, 27. junija, po hrabrem boju z dolgotrajno boleznijo. Bil je znan po tem, da je blestel v vsej svoji ustvarjalnosti in snemanju reklam," je zapisala in dodala, da je bil vedno zelo zabaven in da ga bodo pogrešali ne le njegovi bližji, temveč tudi psi, saj je bil velik ljubitelj teh štirinožnih prijateljev. Objavila je črno-belo fotografijo, na kateri leži v naslonjaču in boža svojega psa.