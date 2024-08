Umrl kultni francoski filmski igralec Alain Delon

"Alain Fabien, Anouchka in Anthony ter (njegov pes) Loubo z žalostjo sporočamo, da je umrl naš oče. Umrl je mirno na svojem domu v Douchyju, obkrožen s svojimi tremi otroki in družino," so v izjavi zapisali svojci in prosili za zasebnost.

Delon, ki se v zadnjih 30 letih ni veliko pojavljal na filmskih platnih, se je leta 2023 znašel na naslovnicah časopisov, ko so njegovi trije otroci vložili tožbo zoper njegovo asistentko Hiromi Rollin, ki so jo obtožili nadlegovanja in groženj. Delonovi otroci so nato v medijih in na sodiščih vodili javno bitko in se prepirali o zdravstvenem stanju zvezdnika, ki je med drugim leta 2019 doživel možgansko kap.

Maja 2019 se je Delon zadnjič javno pojavil na rdeči preprogi, ko je na filmskem festivalu v Cannesu prejel častno zlato palmo.