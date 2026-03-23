Tuja scena

Umrl lastnik spletne platforme OnlyFans

Florida, 23. 03. 2026 15.55 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A. J.
Leonid Radvinsky.

Po dolgem boju z rakom je umrl lastnik platforme OnlyFans, Leonid Radvinsky, star 42 let. S svojim podjetjem je revolucionaliziral spletno pornografijo, zahvaljujoč nagli priljubljenosti med pandemijo covida-19, pa se je uvrstil na letni seznam milijarderjev Forbesa.

V starosti 43 let je umrl Leonid Radvinsky, lastnik spletne platforme OnlyFans. Znan je bil po vsebinah za odrasle, zaslužen pa predvsem za revolucijo na področju spletne pornoindustrije.

"Umrl je mirno in po dolgem boju z rakom," je v uradni izjavi potrdilo britansko podjetje OnlyFans in dodalo, da si Leonidova družina v teh težkih časih želi predvsem zasebnosti in miru.

Leonid Radvinsky.
Leonid Radvinsky.
FOTO: Instagram

Leonid Radvinsky, ki se je rodil v Ukrajini in odraščal v Chicagu, je prevzel podjetje Fenix International, ki je lastnik in upravljavec britanske platforme za pretakanje pornografije s sedežem v Združenem kraljestvu. Ostal je direktor in večinski delničar podjetja, katerega močna uspešnost je bila posledica povpraševanja po vsebinah za odrasle, zaradi česar je to eden največjih, a najbolj kontroverznih tehnoloških uspehov v Združenem kraljestvu. Priljubljenost spletnega mesta je med pandemijo covida-19 močno narasla, zaradi česar se je le tri leta pozneje uvrstil na letni seznam milijarderjev Forbesa.

Radvinsky s sedežem na Floridi je redno prejemal ene največjih dividend, ki jih je izdalo katero koli zasebno podjetje v Združenem kraljestvu, kjer je OnlyFans ostal s sedežem, čeprav je večino dobička ustvaril v ZDA. Samotarski Ukrajinec je podjetje prevzel od britanskega očeta in sina Guya in Tima Stokelyja, ki sta platformo ustanovila leta 2016.

Preberi še OnlyFans lastniku izplačal za 600 milijonov evrov dividend

OnlyFans, ustanovljen leta 2016, je platforma družbenih medijev, kjer lahko ustvarjalci objavljajo videoposnetke in fotografije ter naročnikom zaračunavajo napitnine ali mesečno naročnino. Ustvarjalci delijo vrsto vsebin, od kuhanja do videoposnetkov o fitnesu, vendar pa je najbolj znan po pornografiji. Pornoindustrijo je preoblikoval tako, da je ustvarjalcem vsebin ponudil platformo za neposreden dostop do njihovega občinstva in prevzel 20-odstotni delež prihodkov. Ustvarjalci vsebin, večinoma zabavljači za odrasle, obdržijo preostalih 80 odstotkov.

OnlyFans
OnlyFans
FOTO: Profimedia

Od ustanovitve spletnega mesta leta 2016 je OnlyFans ustvarjalcem izplačal več kot 25 milijard dolarjev. Lani je od "oboževalcev", ki uporabljajo njihovo spletno mesto, ustvaril 7,2 milijarde dolarjev zaslužka, saj ti plačujejo naročnine ustvarjalcem vsebin ter ponujajo nasvete in plačila za posebne zahteve. Platformo uporabljajo tudi znane osebnosti za zaslužek od svojih oboževalcev, vključno s teniškim igralcem Nickom Kyrgiosom in pevko Kate Nash.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

devlon
23. 03. 2026 17.07
Verjetnonje tud rekel , da bo premagal.. Ampak zmaga vedno narava. Ne miljarde
LinaAnil
23. 03. 2026 17.06
To metastazo, ki promovira prostit****o je vrgel na splet in bo tam ostala, sam pa je umrl zaradi te bolezni. Naj počiva v miru.
Amor Fati
23. 03. 2026 16.58
Kaj mislite, da mu je Bog rekel, ko je prišel pred vrata Nebes? Če je sploh prišel do vrat Nebes.
timotej debeljak
23. 03. 2026 16.48
Edino pravilno. Koliko življen mladih punc je uniču nažalost sevjo mnoge tega zavedale šele kovjo starejše in bodo imele otroke upam iskreno da jih nebo nikol imele ampak vsi vemo da jih bodo in bodo otroci zaradi tega trpeli.
3320.
23. 03. 2026 16.46
En 🇮🇱 manj.
Fluxx
23. 03. 2026 16.45
Evo miljarde pa nic ne pomaga. Zdravje je vse kar šteje...
