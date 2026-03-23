Umrl lastnik spletne platforme OnlyFans

V starosti 43 let je umrl Leonid Radvinsky, lastnik spletne platforme OnlyFans. Znan je bil po vsebinah za odrasle, zaslužen pa predvsem za revolucijo na področju spletne pornoindustrije. "Umrl je mirno in po dolgem boju z rakom," je v uradni izjavi potrdilo britansko podjetje OnlyFans in dodalo, da si Leonidova družina v teh težkih časih želi predvsem zasebnosti in miru.

Leonid Radvinsky, ki se je rodil v Ukrajini in odraščal v Chicagu, je prevzel podjetje Fenix International, ki je lastnik in upravljavec britanske platforme za pretakanje pornografije s sedežem v Združenem kraljestvu. Ostal je direktor in večinski delničar podjetja, katerega močna uspešnost je bila posledica povpraševanja po vsebinah za odrasle, zaradi česar je to eden največjih, a najbolj kontroverznih tehnoloških uspehov v Združenem kraljestvu. Priljubljenost spletnega mesta je med pandemijo covida-19 močno narasla, zaradi česar se je le tri leta pozneje uvrstil na letni seznam milijarderjev Forbesa. Radvinsky s sedežem na Floridi je redno prejemal ene največjih dividend, ki jih je izdalo katero koli zasebno podjetje v Združenem kraljestvu, kjer je OnlyFans ostal s sedežem, čeprav je večino dobička ustvaril v ZDA. Samotarski Ukrajinec je podjetje prevzel od britanskega očeta in sina Guya in Tima Stokelyja, ki sta platformo ustanovila leta 2016.

OnlyFans, ustanovljen leta 2016, je platforma družbenih medijev, kjer lahko ustvarjalci objavljajo videoposnetke in fotografije ter naročnikom zaračunavajo napitnine ali mesečno naročnino. Ustvarjalci delijo vrsto vsebin, od kuhanja do videoposnetkov o fitnesu, vendar pa je najbolj znan po pornografiji. Pornoindustrijo je preoblikoval tako, da je ustvarjalcem vsebin ponudil platformo za neposreden dostop do njihovega občinstva in prevzel 20-odstotni delež prihodkov. Ustvarjalci vsebin, večinoma zabavljači za odrasle, obdržijo preostalih 80 odstotkov.

