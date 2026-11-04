Umrl legendarni frizer: Ustvarjal pričeske za princeso Diano in Madonno

Poslovila se je frizerska legenda, ki so jo poznali milijoni žensk po vsem svetu, vključno s številnimi zvezdnicami. Novico o smrti Johna Friede so 3. novembra sporočili iz njegovega frizerskega salona. Umrl je mirno, obkrožen z družino. Vzrok smrti javnosti za zdaj še ni znan.

Na uradnem Instagram profilu salona John Frieda so se od ustanovitelja poslovili z ganljivim zapisom. "S težkim srcem sporočamo, da je naš dragi John mirno umrl, obkrožen s svojo družino." Dodali so, da je bil zanje veliko več kot mentor – bil je prava ikona frizerske industrije, človek, ki jih je učil, verjel vanje in jim pomagal postati boljši. "Njegov talent in strast sta se dotaknila številnih ljudi, njegova zapuščina pa bo živela v vsakem od nas. Še naprej se bomo trudili, da bo ponosen na nas."

John je bil vzor za marsikaterega frizerja in sinonim za zadovoljne stranke. Tudi njegov seznam slavnih strank je bil zares impresiven. Med tistimi, ki so svoje lase zaupale njegovim rokam, je bila princesa Diana, za njen uradni portret ob zaroki s princem Charlesom novembra 1980.