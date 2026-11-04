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Umrl legendarni frizer: Ustvarjal pričeske za princeso Diano in Madonno

London, 04. 11. 2026 12.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Umrl legendarni frizer John Frieda.

V 76. letu starosti je umrl britanski frizer in podjetnik John Frieda, ki je v več kot petih desetletjih kariere zaznamoval svetovno frizersko industrijo. Njegove roke so dosegle tudi številne slavne, med njimi princeso Diano, Madonno, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman in Scarlett Johansson. Vzrok smrti za zdaj še ni znan.

Poslovila se je frizerska legenda, ki so jo poznali milijoni žensk po vsem svetu, vključno s številnimi zvezdnicami. Novico o smrti Johna Friede so 3. novembra sporočili iz njegovega frizerskega salona. Umrl je mirno, obkrožen z družino. Vzrok smrti javnosti za zdaj še ni znan.

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Na uradnem Instagram profilu salona John Frieda so se od ustanovitelja poslovili z ganljivim zapisom. "S težkim srcem sporočamo, da je naš dragi John mirno umrl, obkrožen s svojo družino." Dodali so, da je bil zanje veliko več kot mentor – bil je prava ikona frizerske industrije, človek, ki jih je učil, verjel vanje in jim pomagal postati boljši. "Njegov talent in strast sta se dotaknila številnih ljudi, njegova zapuščina pa bo živela v vsakem od nas. Še naprej se bomo trudili, da bo ponosen na nas."

John je bil vzor za marsikaterega frizerja in sinonim za zadovoljne stranke. Tudi njegov seznam slavnih strank je bil zares impresiven. Med tistimi, ki so svoje lase zaupale njegovim rokam, je bila princesa Diana, za njen uradni portret ob zaroki s princem Charlesom novembra 1980.

Princesa Diana in princ Charles leta 1981 ob uradni naznanitvi zaroke.
Princesa Diana in princ Charles leta 1981 ob uradni naznanitvi zaroke.
FOTO: Profimedia

Strigel in urejal je tudi lase Madonni, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Naomi Watts, Twiggy, Diani Ross in Farrah Fawcett. Med njegovimi strankami so bili tudi nekdanja prva dama ZDA Jacqueline Kennedy Onassis, glasbenik Mick Jagger in Paul McCartney. Posebno mesto v njegovi karieri pa ima britanska igralka Joanna Lumley, za katero je leta 1976 ustvaril kratko, značilno pričesko, ki je postala znana kot Purdy – po njenem liku v televizijski seriji The New Avengers.

Frieda ni želel ostati zgolj frizer, ki ustvarja pričeske za slavne. Skupaj z ameriško strokovnjakinjo za nego las Gail Federici je razvil linijo izdelkov, ki je profesionalno znanje prenesla v domačo kopalnico. Blagovna znamka John Frieda je tako postala prepoznavna daleč zunaj sveta slavnih in modnih revij.

Njegova skrivnost za uspeh? Nikoli ni želel počivati na lovorikah: "Vsak dan, ko sem vstopil v salon, sem se vprašal, kaj bi lahko še izboljšali."

Razlagalnik

Twiggy, s pravim imenom Lesley Lawson, je bila ikonična britanska manekenka, igralka in pevka. V 60. letih prejšnjega stoletja je zaslovela kot prva svetovna supermodelka, znana po svojem krhkem videzu, velikih očeh in kratki fantovski pričeski, ki je zaznamovala modno revolucijo tistega časa.

Jacqueline Kennedy Onassis je bila žena 35. predsednika Združenih držav Amerike, Johna F. Kennedyja, in prva dama ZDA od leta 1961 do njegove umoru leta 1963. Bila je globalna modna ikona, znana po svoji izjemni eleganci, prefinjenem okusu in velikem vplivu na modo 20. stoletja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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John Frieda smrt frizer slavni Princesa Diana Madonna

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