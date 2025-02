Umrli legendarni hollywoodski igralec, njegova žena in pes

Umrl je z dvema oskarjema nagrajeni igralec Gene Hackman . Legendarnega 95-letnega hollywoodskega igralca in njegovo 63-letno ženo Betsy Arakawa so našli mrtva v njunem domu v Santa Feju. Poleg zakoncev so našli tudi njunega psa. Kot so lokalni mediji sporočili, ne obstaja sum kaznivega dejanja. Prav tako še niso objavili vzroka smrti. Šerif okrožja Santa Fe je novico potrdil, ni pa ponudil dodatnih pojasnil.

Zvezdnik se je 30. januarja 1930 rodil kot Eugene Hackman. Z družino se je kot otrok kar nekajkrat preselil, preden so se ustalili v mestu Danville v zvezni državi Illinois. Zvezdnik se je leta kasneje v intervjuju za revijo GQ spominjal, kako je njegov oče družino zapustil, ko je bil igralec star le 13 let. "Takrat se nisem zavedal, koliko lahko pomeni ena sama gesta," je o očetovem dvigu roke v slovo dejal. "Morda sem pa zato postal igralec."

Kot 16-letni fant se je pridružil mornariški pehoti in kar štiri leta in pol služil na Kitajskem, Japonskem ter na Havajih, preden se je odločil za študij novinarstva in televizijske produkcije. Te plane je sicer opustil, ko se je odločil za igralsko kariero in se pri 27 letih vpisal pridružil igralski šoli, v kateri je spoznal takrat komaj 19-letnega Dustina Hoffmana. Gene in Dustin sta skupaj s še eno igralsko legendo Robertom Duvallom združila moči ter se s trebuhom za kruhom odpravila v New York.

In zdi se, da je Hackman v igralskih vodah našel svoje mesto. Velja namreč za enega od najuspešnejših igralcev vseh časov. Med drugim je zaigral v filmih Francoska zveza, Bonnie in Clyde ter Veličastni Tenenbaumi. Svojo vsestranskost je dokazal z vlogami v različnih žanrih, od komičnih vlog do vlog antagonistov.