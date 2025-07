Umrl legendarni Hulk Hogan

V 72. letu starosti je umrl legendarni rokoborec Hulk Hogan. Po poročanju ameriškega portala TMZ so bili reševalci v zgodnjih jutranjih urah napoteni na dom rokoborske legende v mestu Clearwater na Floridi, zvezdnik pa naj bi umrl zaradi srčnega zastoja. Po poročanju portala so bili pred domom upokojenega rokoborca policijski avtomobili in reševalci, očividci pa so videli, kako so ga do rešilca odnesli na nosilih.