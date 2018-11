Umrl legendarni italijanski režiser

Bernardo Bertolucci je odraščal v izobraženi družini v Parmi. Ljubezni do sedme umetnosti ga je naučil oče, pesnik Attilio Bertolucci . Tako je že kot najstnik posnel kratka filma, za svojo prvo knjigo pa je dobil prestižno nagrado Premio Viareggio. Kariero je začel kot asistent še enega filmskega velikana Piera Paola Pasolinija , s svojimi filmi pa se je uveljavil v 60. in 70. letih.

Njegov največji uspeh je bil film Zadnji kitajski cesar (1987), ki je osvojil devet oskarjev, vključno s tistim za najboljšega režiserja in najboljši film, ter številne druge nagrade po vsem svetu. Sledili so filmi, kot so Čaj v Sahari (1990), Mali Buda(1993), Plešem sama (1996), Sanjači (2003) ter Jaz in ti(2012).

Med številnimi priznanji, ki jih je prejel, sta tudi zlati lev za življenjsko delo na beneškem filmskem festivalu leta 2007 in častna zlata palma na filmskem festivalu v Cannesu leta 2011.